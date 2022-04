'KV Oostende en Yves Vanderhaeghe hebben knoop doorgehakt'

Het Nieuwsblad laat weten dat er witte rook is in KV Oostende. De Kustboys en Yves Vanderhaeghe zouden tot een akkoord zijn gekomen om ook volgend seizoen samen verder te gaan.

Het was lange tijd onzeker of Yves Vanderhaeghe (52) ook volgend seizoen nog op de bank zou zitten bij KV Oostende. Onder meer Zulte Waregem trok aan de mouw van Vanderhaeghe, die evenwel de intentie had om te blijven bij KVO. Ook de Kustboys staan achter een verlengd verblijf van Vanderhaeghe.

Vorige week werden in enkele gesprekken de laatste details behandeld. Zo zou Vanderhaeghe een assistent-coach mogen aanstellen. In de loop van de komende dagen zullen de handtekeningen op papier worden gezet, weet Het Nieuwsblad.

Yves Vanderhaeghe nam half februari het roer over van Alexander Blessin, die naar de Serie A vertrok. KV Oostende sloot het seizoen af op de twaalfde plaats.