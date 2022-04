Transfernieuws en Transfergeruchten 27/04: Raskin - Grimaldo García

Moet Standard vertrek sterkhouder vrezen? Middenvelder lijkt knoop doorgehakt te hebben

Nicolas Raskin was een van de lichtpuntjes in het donkere seizoen van Standard. Toch is het maar de vraag of we de middenvelder nog aan het werk zullen zien op Sclessin. (Lees meer)

'Barcelona denkt aan Benfica-verdediger'

El Mundo Deportivo schrijft dat Barcelona aan Alejandro Grimaldo denkt. De flankverdediger van Benfica zou in Catalonië de back-up moeten worden van de ervaren Jordi Alba.