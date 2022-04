Transfernieuws en Transfergeruchten 28/04: Lewandowski - Maes

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/04 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lewandowski - Maes

Peter Maes in de running om bondscoach van Mali te worden

Er hangt misschien wel een eerste buitenlands avontuur in de lucht voor Peter Maes. De in september bij Beerschot ontslagen coach is in de running om bondscoach van Mali te worden. (Lees meer)

Club Brugge zou Williot Swedberg op de radar staan hebben

Club Brugge kijkt altijd uit naar toptalenten die ze beter kunnen maken. Dat heeft hen de voorbije jaren geen windeieren gelegd op de transfermarkt. Ook nu lijken ze weer een toptalent op het oog te hebben. Het gaat om de 18-jarige middenvelder Williot Swedberg. (Lees meer)

Makelaar Lewandowski zat al rond de tafel met Barcelona: transfer zit eraan te komen

Na de titel met Bayern München liet Robert Lewandowski weten dat hij nog niets gehoord heeft van het clubbestuur, ondanks zijn volgend seizoen aflopend contract. De 33-jarige veelscorer lijkt op weg naar de uitgang en de bestemming is duidelijk: Barcelona. (Lees meer)