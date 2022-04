Belgische ex-coach Genk, Lokeren, STVV, Beerschot.... kan bondscoach van Mali worden

Er hangt misschien wel een eerste buitenlands avontuur in de lucht voor Peter Maes. De in september bij Beerschot ontslagen coach is in de running om bondscoach van Mali te worden.

Mali ontsloeg deze maan Mohamed Magassouba na de uitschakeling door Tunesië in de barragewedstrijden voor het WK in Qatar. Nu is Maes één van de drie overgebleven coaches die aanspraak maken op de positie, weet Het Nieuwsblad. Maes is nog nooit buiten België aan de slag geweest, maar aangezien er in eigen land geen voorstellen kwamen, overweegt hij nu de stap. De Malinese voetbalbond zal snel een beslissing nemen. Eind mei start de kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup van 2023. Mali staat momenteel 52e op de FIFA-wereldranglijst en was in 2021 nog verliezend finalist van het African Nations Championship.