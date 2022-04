Brian Priske moet herschikken achterin: Seck geschorst, rechtsachter out om onduidelijke reden

Op de vorige speeldag ging Antwerp met het kleinste verschil onderuit op het veld van Club Brugge, weliswaar na een bemoedigende prestatie. Zondag krijgt de Great Old de fiere leider op bezoek.

Begin februari ging Antwerp in eigen huis kansloos onderuit tegen Union (0-2). "Hun twee spitsen hebben deze wedstrijd beslist", klonk het toen bij Brian Priske. Bijna drie maanden later mag Antwerp herkansen tegen Undav en co.

Wie niet van de partij zal zijn, is Abdoulaye Seck. De Senegalese centrale verdediger liet zich vorige week verleiden tot een tweede gele kaart en kijkt zondag geschorst toe. "Of ik hem gesproken heb? Ik spreek met iedereen... Seck heeft zich verontschuldigd, dus hij weet ook dat hij in de fout is gegaan. Veel meer dan dat moet daar niet over gezegd worden. Zo laat in de wedstrijd nog die tweede gele kaart pakken hoeft niet, en al zeker niet op die manier", aldus Priske op zijn persbabbel.

Op het middenveld heeft de Deen ook enkele knopen door te hakken. Het trio Alhassan Yusuf- Faris Haroun-Radja Nainggolan deed het meer dan degelijk in Jan Breydel, maar zondag recupereert Antwerp met Birger Verstraete misschien zijn meest constante middenvelder tot dusver. "Een moeilijke keuze is dat niet, wat niet betekent dat geen pijn kan doen. Faris was heel goed vorige week, Yusuf doet het al een tijdje goed... En Birger heeft zijn waarde al zo vaak bewezen dit seizoen. Keuzes maken is een deel van mijn job. Ik zal de keuze maken waarmee ik denk de wedstrijd te winnen."

Engels op het trainingsveld

Slecht nieuws was er ook rond Aurelio Buta. De pijlsnelle rechtsachter is out voor de wedstrijd van zondag. Wat de exacte diagnose en de ernst ervan is, kon/wilde Brian Priske niet kwijt. Dan vergaat het Björn Engels beter. Na zijn hamstringklachten en probleem aan de achillespees kon de West-Vlaming deze week alle groepstrainingen meedoen. Mogelijk maakt de ervaren verdediger zondag al deel uit van de selectie. Ook Sander Coopman ziet na zijn zware knieblessure weer licht aan het einde van de tunnel. Hij hervatte voorzichtig het veldwerk, weliswaar met de nodige rust.