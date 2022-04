Kompany reageerde ook op Marc Coucke: "Iedereen kan een mening hebben... Ik ben altijd consequent geweest"

Marc Coucke reageerde na de wedstrijd tegen Union bijzonder ontgoocheld op Instagram. Zijn reactie van "Hoe een gans seizoen in één week om zeep helpen" werd gretig opgepikt. Het werd ook aan zijn trainer voorgelegd.

Kompany haalde even de schouders op. "Op een gegeven moment kan iedereen een mening hebben. Dat is zijn mening. Ik ben altijd consequent geweest in wat ik gezegd heb", aldus Kompany. "Als ik begin dit seizoen zei dat het even wachten zou worden op automatismen, ben ik daar consequent in geweest. Ik heb ook altijd gezegd dat resultaat heel objectief gezien in de lijn van de middelen ligt."

"Ajax in Nederland, City in Engeland, Bayern in Duitsland, Celtic in Schotland... Ik kan zo nog een tijdje doorgaan. De rijkste club heeft meestal het meeste succes. Als je iets goed wilt doen en je wilt kwaliteit dan is dat ofwel heel duur ofwel moet je heel geduldig zijn. Wij hebben gekozen voor waardecreatie. En ik blijf daar rustig onder. Iedereen focust nu op het sprookjesverhaal van Union. Vorig seizoen was de vraag over Oostende. Wij hebben een nieuw samengestelde groep. Dat neemt zijn tijd."