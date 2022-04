Anthony Vanden Borre breekt lans voor ex-ploegmaat: "Ongelooflijk dat er bij Anderlecht geen plaats voor hem is"

Ook een jaar nadat hij zijn voetbalschoenen definitief aan de haak hing, ligt Anderlecht Anthony Vanden Borre nog na aan het hart.

In Het Laatste Nieuws neemt Vanden Borre de verdediging van Vincent Kompany op zich. "Hij is de juiste man op de juiste plaats, maar hij heeft sterke karakters naast zich nodig om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Vincent heeft iemand nodig die af en toe 'nee' zegt. Daarnaast mis ik mensen op strategische posities die weten wat het is om het truitje van Anderlecht te dragen", aldus Vanden Borre.

De voormalige rechtsachter ziet in ex-ploegmaat Olivier Deschacht de ideale pion om Anderlecht sterker te maken. "Ik vind het ongelooflijk dat er binnen Anderlecht geen plaats is voor hem. Hij werkt als assistent van de U21 bij de KBVB... Waarom zou hij dat met zijn staat van dienst voor de club niet op Anderlecht kunnen", vraagt Vanden Borre zich luidop af.