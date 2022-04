Mats Rits wordt elk seizoen beter: "Als ik bij Club Brugge mijn carrière afsluit, zal het buitenland geen gemis zijn"

Club Brugge staat onder stoom. De ploeg van Alfred Schreuder won alweer negen wedstrijden op rij en kijkt zonder de eeuwige paars-witte rivaal in de ogen. Daarbij kan blauw-zwart rekenen op trouwe luitenant Mats Rits.

De 28-jarige middenvelder is andermaal aan een sterk en opvallend productief seizoen bezig, met negen goals en zeven assists. "Sinds ik naar Brugge kwam, speel ik elk seizoen beter en beter. Drieënhalf jaar speelde ik op de 'zes' en was ik stofzuiger of waterdrager, maar nu kan ik op de 'acht' weer meer voor doel komen", vertelt Rits in HNB.

"Ik maakte er nooit een probleem van dat ik me moest wegcijferen en ten dienste van anderen moest spelen. Maar ik geef toe dat het leuk is om je naam op het scorebord te zien staan. Daar krijg je van de buitenwereld ook iets meer waardering voor, wat in se uiteraard onterecht is", aldus de 28-jarige middenvelder.

Mats Rits arriveerde in de zomer van 2018 op Jan Breydel. Zijn topjaren zouden er stilaan moeten aankomen, maar voorlopig blijft Rits Club Brugge en de Jupiler Pro League trouw. "Het buitenland kan altijd, maar ik word straks 29. Clubs zoeken jonge spelers in de hoop dat ze later geld opbrengen. Ik ben gewoon gelukkig hier. Dit is een prachtige club, waar ik ondertussen Jan en alleman ken. Als ik hier mijn carrière afsluit, is dat prima voor mij. En dan zal het buitenland geen gemis zijn", besluit Mats Rits.