Franky Van Der Elst verwacht wat van Anderlecht: "Kompany zal daar iets van geleerd hebben"

Straks spelen Anderlecht en Club Brugge hun tweede wedstrijd wedstrijd in de Champions' Play-Offs.

Zeker voor Anderlecht wordt het een belangrijke afspraak voor eigen publiek, al is het maar om de fans wat terug te geven na twee negatieve resultaten op rij.

“Zoals Filip Joos in Extra Time zei, vind ik het ook een kwestie van binnen je kwaliteiten blijven. Realiteitszin, aanvoelen wat er nodig is. Dat zou er nu toch moeten zijn, na die twee grote teleurstellingen?”, zegt Franky Van Der Elst in De Zondag.

“Zo niet dreigt Anderlecht zelfs naast Europees voetbal te grijpen, wat een enorme klap zou zijn. Daarom is het een goed moment om tegen Club te sjotten, want dat is een duel dat toch altijd wat extra stimulans en scherpte losmaakt.”

Club Brugge blijft voorlopig winnen en kan zich geen misstap veroorloven. “Club deed wat het moest doen, wedstrijden winnen, meer niet. Wat in deze fase van de competitie natuurlijk wel het belangrijkste is. Het hoefde daarvoor niet altijd zijn beste voetbal te spelen.”

“Maar tegen Antwerp ging het toch moeilijker dan verwacht. Antwerp had zich helemaal op hen ingesteld en Club kon alleen via individuele acties van Lang iets creëren. Ik denk dat Kompany daar wel iets van geleerd kan hebben.”