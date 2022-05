Analist niet onder de indruk van speeldag 2 in Champions' play-offs: "Frustrerende zondag"

Status quo. Zowel in Antwerp-Union als Anderlecht-Club Brugge werd er niet gescoord. Aan spanning ontbreekt het voorlopig niet in de wedstrijden van de Champions' play-offs, maar qua kwaliteit mag het toch ietsje meer zijn. Dat is het oordeel van Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

"Ik bleef op mijn honger zitten, het was een frustrerende zondag", aldus de analist. "Qua intensiteit en instelling waren beide wedstrijden goed. Dat is dan ook het minste wat je mag verwachten van de vier ploegen die voor de titel spelen. Maar kwalitatief en op vlak van voetballend vermogen moet het beter. We hebben vier ploegen gezien die sukkelden om kansen te creëren en vooral om ze af te werken." Ook refs Nicolas Laforge en Nathan Verboomen kregen de nodige kritiek, iets waar Marc Degryse niet aan wil meedoen. "Daar is het niet het weekend voor. Als de refs de spelers zouden analyseren, dan zouden ze minsten evenveel kritiek kunnen leveren... Het zijn de spelers zelf die in de spiegel moeten kijken. Ze moeten het niet altijd op een ander steken en hun emoties onder controle houden, ook voetballend. Ik miste kwaliteit en killerinstinct voor doel. Stress en druk? Daar lijkt het op", besluit Degryse.