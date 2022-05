Anderlecht trekt volop kaart eigen jeugdspelers, verdediger mag beschikken

Zondag maakte Hannes Delcroix een geslaagd wederoptreden bij Anderlecht. De komende weken zal hij zwaar opgevolgd worden door de medische staf om nieuwe problemen te voorkomen. Want volgend seizoen moet zijn seizoen worden.

Het blessurelogboek van Delcroix is al vrij uitgebreid geworden en dat willen ze in de toekomst vermijden. De voorbije twee seizoenen miste hij bijvoorbeeld al 46 matchen. Da's veel voor een 23-jarige. Twee zware knieblessures zijn het meest zorgwekkend, maar bij de medische staf denken ze dat er zich met veel spierversterkende oefeningen geen problemen meer mogen voordoen.

Volgend seizoen is het plan om hem permanent te koppelen aan Wesley Hoedt. Met de nodige rustpauzes, waarbij Zeno Debast dan zijn kans zou krijgen. De twee jeugdproducten moeten zich verder blijven ontwikkelen en daarom is men ook niet van plan om Lissandro Magallan te houden.

Anderlecht heeft wel een aankoopoptie, maar die bedraagt vijf miljoen. Daar valt zelfs niet over te praten. Nu zou Ajax wel vermurwbaar zijn om dat te laten zakken, maar ook daar zijn geen intenties toe. In het duel is Magallan wel ijzersterk, maar Kompany wil toch graag twee voetballende centrale verdedigers. Zijn spelsysteem vraagt om meer dan Magallan kan bieden.

Wel wordt er nog gezocht naar een verdediger, die in geval van nood kan depanneren. Daarbij wordt ook naar de eigen jeugd gekeken. Een Lucas Lissens zal bijvoorbeeld in 1B gaan spelen, maar kan in geval van ook nog opgeroepen worden voor de A-ploeg.