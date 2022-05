Davy De fauw laat zich uit over situatie van Ruud Vormer: "Dan begin je dat zélf nog te geloven ook"

Ruud Vormer heeft zich bij Club Brugge opgewerkt tot één van de iconen van de club, maar sinds eind vorig jaar zit er een kink in de kabel.

Ruud Vormer heeft bij Club Brugge fantastische dingen neergezet. Davy De fauw was bij Roda JC en Club Brugge vijf jaar ploegmaat van Vormer.

Sinds eind vorig jaar hebben de twee meer contact met elkaar. “Vooral na de matchen had hij er nood aan. ‘Rudy’ had het lastig, maar ging er wel telkens weer tegenaan”, zegt De fauw aan HLN. “‘Morgen een nieuwe dag’, klonk het vaak. Dat typeert hem, ook al zat hij soms diep. Die wilskracht is eigenlijk nooit verdwenen.”

Een situatie die De fauw heel goed herkent. “Iedereen zegt dat het voorbij is, dat Rudy te oud is. ‘Maar ik voel me gewoon perfect fit’, zegt hij dan. En ik ken dat - ik heb het zelf ook meegemaakt. Twee jaar voordat ik op mijn 37ste uiteindelijk gestopt ben, begon dat ook. Als één iemand het zegt, oké. Maar als er tien, twintig of dertig dat roepen, begin je het na verloop van tijd zélf nog te geloven ook. Terwijl ik hem alleen maar aanraad om zolang mogelijk door te gaan.”