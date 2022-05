Vossen in Madrid voor halve finale tussen twee ex-ploegmaats: "Zijn karakter zorgde soms voor verhitte discussies"

Jelle Vossen gaat vanavond naar de Champions League-halve finale kijken tussen Real Madrid en Manchester City. Bij beide teams speelt er een ex-ploegmaat van hem: Thibaut Courtois bij Real en Kevin De Bruyne bij City.

Vossen kent ze nog heel goed natuurlijk. Die jonge knapen die net kwamen piepen, maar al een uitgesproken karakter hadden."Kevin was een echte winnaar", zegt hij bij Sporza. "Zijn karakter zorgde soms voor verhitte discussies. Volgens mij ergerde hij zich aan het feit dat andere jongens het spel niet even snel zagen als hij. Zijn lat lag heel hoog en hij straalde heel veel honger uit. Ik denk dat hij wel wat rustiger is geworden met de jaren, al kan dat ook liggen aan het feit dat het niveau bij City immens hoog ligt. Andere jongens brengen de kwaliteit die hij verwacht."

Courtois regelde kaartjes voor hem voor vanavond. Wel een voordeel natuurlijk om die mannen te kennen. "Ik ben vooral trots dat er twee ex-ploegmaats van mij vanavond tegenover mekaar staan in de halve finale van de Champions League. Ik denk dat City het zal halen, maar hoop vooral op een leuke pot en een toffe sfeer in het stadion."