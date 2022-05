🎥 Real-fans geloven in stunt! Indrukwekkende mensenzee wenst spelers succes bij aankomst in Bernabeu

Woensdagavond staat de terugwedstrijd op het programma. Hoewel Manchester City torenhoog favoriet is om de finale tegen Liverpool te bereiken, geloven de Real-fans in een mirakel.

Bij wijze van aanmoediging stond een indrukwekkende mensenzee de spelersbus op te wachten bij aankomst in het Bernabeustadion.

Bekijk hier de indrukwekkende taferelen:

The noise from Madrid fans as their team arrive at the Bernabéu 😲🗣️#UCL pic.twitter.com/keP3ZmsNAD