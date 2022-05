'Union gaat optie in contract verdediger niet lichten, verlengd verblijf toch niet helemaal uitgesloten'

Bij Union gaat het spitsenduo met heel veel aandacht lopen, maar ook defensief staat het als een huis bij de koploper. De promovendus kon dit seizoen al zestien keer de netten schoonhouden.

Een van de trouwe luitenanten in het team van Felice Mazzu is Jonas Bager (25). La Dernière Heure laat weten dat de optie in het contract van de Deen niet gelicht zal worden.

Toch zal Union na afloop van het seizoen bekijken of het opportuun is om de verdediger alsnog een nieuw contract aan te bieden. Komt het niet tot een akkoord, dan kan Bager transfervrij vertrekken uit het Dudenpark.

Jonas Bager kwam in 2019 voor 300.000 euro over van het Deense Randers. Dit seizoen kwam Bager tot dusver 28 keer in actie in de competitie. In de twee play-offduels maakte de centrale verdediger telkens de negentig minuten vol.