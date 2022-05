"Voorbarig om te stellen dat er veel spelers zullen verkassen bij Union"

Union SG speelt de komende dagen twee keer tegen Club Brugge. Wellicht wordt dit bepalend voor de titel én de toekomst van de club.

Union SG staat na twee speeldagen in de Champions’ Play-Offs nog altijd aan de leiding. Vier wedstrijden scheiden de ploeg van de landstitel.

Wellicht zullen de spelers van Union gegeerd zijn op de transfermarkt. “Denis tekende vorige winter al een contract bij Brighton. Maar het is duidelijk dat, nu alle spots op Union gericht zijn, er voor onze spelers veel interesse van ander clubs komt”, zegt Gauthier Carton, persoonlijke assistent van de sportief directeur Chris O’Loughlin.

“Toch blijft het een beslissing van elke speler zelf. Willen ze volgend seizoen met Union mee Europa in? We zijn nu natuurlijk nog niet zeker in welke Europese competitie dat precies zal zijn.”

Carton gelooft niet dat er een grote leegloop van de club komt. “Mij lijkt het voorbarig om te stellen dat er veel spelers zullen verkassen. Het succesverhaal van Undav is eigenlijk voor onze club ook wel een mooi prestigegegeven. Het toont duidelijk aan dat iedereen binnen de club goed werk levert. Ik denk daarbij aan de trainingsstaf, de teammanager, noem maar op. Union is een geheel van inzet en hard werk.”