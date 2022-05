Walter Damen vergelijkt 'vrije meningsuiting' van Hein Vanhaezebrouck met die van Francis Vrancken

Ondervoorzitter Walter Damen van Beerschot werpt een bijzondere kijk op de verwijten van Vanhaezebrouck aan scheidsrechter Verboomen.

Kritiek op scheidsrechters, kan het en mag het? Walter Damen heeft er zijn eigen kijk op, gevoed door de zaak van zijn eigen Beerschot. “Iemand een leugenaar noemen zoals Hein deed, is niet erg verstandig, maar voor mij is het prioritair dat de vrije meningsuiting kan blijven gelden en dat men nog steeds naar buiten mag komen met een standpunt. Francis Vrancken, praeses van Beerschot, werd op die basis vrijgesproken”, schrijft Damen in Gazet van Antwerpen.

Damen komt met een bijzondere invalshoek af. “Men kan zich ook de vraag stellen of een scheidsrechter geen publiek figuur is. Publieke figuren moeten conform vaste rechtspraak een hogere mate van kritiek kunnen verdragen dan Jan of Marie Modaal. De gemiddelde politicus wordt elke dag wel ergens leugenaar genoemd - en dat is dan nog beleefd.”

Damen hekelt de huidige manier van werken. “Men zou misschien beter teruggaan naar de kern. Overleg plegen en respect hebben voor elkaar. Dat geldt ook voor Hein naar de scheidsrechters toe en vice versa. Elke week afwachten wat het Referee Departement zal zeggen is ook zinloos. Je koopt daar niets mee en verontschuldigingen van hunnentwege zijn zeldzaam tot onbestaande.”