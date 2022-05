Blessure Van Crombrugge heeft ook gevolgen voor bekerfinale van beloften

De beloften van Anderlecht spelen vandaag om 15u de bekerfinale tegen Genk in het Lotto Park, maar zal dat waarschijnlijk met een doelman moeten doen die ze niet gewend zijn. De andere twee moeten met de A-ploeg meetrainen.

De blessure van Hendrik Van Crombrugge, die heel twijfelachtig is door rugproblemen, heeft immers voor hen ook gevolgen. Colin Coosemans is immers ook al een tijdje out en dus wordt Bart Verbruggen klaargestoomd om tegen Antwerp te spelen. Zijn doublure wordt dan weer Rik Vercauteren, die ook op de bank zal moeten zitten op de Bosuil als Van Crombrugge niet speelt. Die twee zijn normaal de vaste doelmannen van de beloften.

De volgende in rang is de 18-jarige Timon Vanhoutte, die waarschijnlijk nu dus de bekerfinale zal spelen. Van Crombrugge zal dus waarschijnlijk niet kunnen spelen, want Anderlecht neemt geen risico's met zijn andere twee doelmannen.