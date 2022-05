Problemen voor Anderlecht: kapitein Van Crombrugge is alweer twijfelachtig door oude blessure

Vincent Kompany zit toch wel met een probleem. Hendrik Van Crombrugge, kapitein en doelman van Anderlecht, is een twijfelgeval geworden voor de matchen tegen Antwerp. Zijn rugblessure speelt weer op.

Van Crombrugge miste vorig seizoen al een half jaar omdat hij geopereerd moest worden aan de rug. Nu heeft hij weer last en mogelijk kan hij niet spelen tegen Antwerp. Vorig seizoen werd hij vervangen door de jonge Bart Verbruggen en die is nu weer eerste in lijn om zijn plaats in te nemen als hij niet kan spelen.

In ieder geval zou het een aderlating zijn. De doelman speelt een sterk seizoen en heeft zijn ploeg al verschillende keren recht gehouden. Maar ook zijn aanwijzingen en leiding zouden gemist worden.