Gomez duidelijk over Champions League: "Soms heb je huurlingen nodig om je doelen te bereiken"

Anderlecht staat vanavond voor een eerste cruciaal duel tegen Royal Antwerp FC.

Sergio Gomez is van oordeel dat RSC Anderlecht erin moet blijven geloven om volgend seizoen in de Champions League te spelen. “Zolang het mathematisch kan, moeten we erin geloven”, vertelt Gomez aan Het Nieuwsblad. Het belangrijkste is dat we nu die matchen tegen Antwerp winnen.”

Al weet Gomez ook waar het van zal afhangen of Anderlecht ooit naar de Champions League kan. “Als Anderlecht deze groep samenhoudt, dan zal de ploeg groeien en op termijn zullen we dan Champions League spelen.”

Dan zit je met Zirkzee en Kouamé als gehuurde spelers wel met een probleem op dit moment. “Zirkzee en Kouamé zijn heel belangrijk. Soms heb je huurlingen nodig om je doelen te bereiken. Hopelijk leiden zij ons naar Europa en dan zien we waar hun toekomst ligt. Ik zie dat Zirk en Kouamé heel gelukkig zijn. Voor hen zou het niet slecht zijn om hier te blijven.”