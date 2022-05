Praten over een transfer? Rode Duivel brengt bezoekje aan Den Bosuil tijdens Antwerp-Anderlecht

Een opvallende aanwezige tijdens Antwerp-Anderlecht.

Terwijl Anderlecht gehakt maakte van Antwerp op de grasmat, waren er in de loges misschien wel interessante gesprekken aan de gang.

Want Rode Duivel Roby Alderweireld weg gespot op De Bosuil terwijl hij in gesprek was met Marc Overmars. Herinneringen oprakelen over Ajax, waar beide spelers een prominent verleden hebben? Of misschien toch wel een mogelijke transfer bespreken? Alderweireld liet in het verleden al verstaan dat hij het niet erg zou vinden om terug te keren, al koos hij enkele maanden later wel voor een avontuur in Qatar.

Ook Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zag hoe Overmars in gesprek ging met Alderweireld.