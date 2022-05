Cercle wil clubrecord breken en op die manier Antwerp en Fulham afhouden: "Hij kent ons voorstel"

Cercle Brugge wil records breken. De groenhemden willen de aankoopoptie in het contract van Rabbi Matondo lichten. Prijskaartje: 3,5 miljoen euro.

Het nieuws is al een tijdje in omloop, maar werd ondertussen bevestigd door Carlos Avina. “We zijn bereid om de aankoopoptie bij FC Schalke 04 te lichten”, aldus de sportief directeur van De Vereniging. “Ondertussen kent Rabbi Matondo ook ons voorstel. We proberen hem te overtuigen dat het voor zijn ontwikkeling beter is om nog een seizoen bij ons te blijven.”

Aan interesse geen gebrek voor de 21-jarige flankaanvaller. Antwerp FC en Fulham FC tonen concrete interesse. Ook AS Monaco gaf al een belletje naar de speler. Al spreekt het voor zich dat de bedoeling van de Monegasken is om de speler verder te laten rijpen in West-Vlaanderen.