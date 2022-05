Eindelijk eens een 'moment de gloire' voor Ciske: superprof die alles doet om te verbeteren, Kompany haalde Mertens aan als voorbeeld

Een knuffel van elke speler in de kleedkamer, luid toegezongen door de fans, geloofd door zijn coach... Niemand bij Anderlecht die het Francis Amuzu niet gunde om eindelijk zijn 'moment de gloire' te beleven. Ciske is geliefd. Maar nu moet hij meer van die momenten kunnen verzamelen.

Even een leuke statistiek: Anderlecht heeft nog nooit verloren in een match waarin Amuzu scoorde. Hij maakte zijn debuut op 22 december 2017 tegen Eupen onder Hein Vanhaezebrouck en scoorde meteen de enige treffer van de match. Sindsdien scoorde hij nog 19 keer in 16 matchen en Anderlecht won er daarvan 15 en speelde twee keer gelijk.

Maar 't is te weinig voor een aanvaller die al 149 wedstrijden voor het eerste elftal speelde. Donderdag speelt hij zijn 150ste (en wordt hij waarschijnlijk in de bloemetjes gezet). En dat beseft hij ook goed. In het begin gaf hij dat ook aan in interviews, maar de voorbije twee jaar sprak hij er liever niet meer over. Naar de pers gaan na een match betekende waarschijnlijk dat hij vragen ging krijgen over zijn efficiëntie.

Superprof

En 't is niet omdat hij nu drie keer gescoord heeft dat het probleem opgelost is. Amuzu had tijdens de voorbereiding een lang gesprek met Vincent Kompany en begon hij als basisspeler. Maar gaandeweg werd hij toch weer invaller omdat Refaelov ze makkelijker binnenknalde. En daar had hij het tot voor de winterstop toch moeilijk mee. Tijdens de wintermercato kwamen er heel wat ploegen aankloppen (Marseille, Leverkusen, Wolfsburg, Mainz...), maar Kompany kon hem overtuigen te blijven met de belofte dat ze hard gingen werken aan zijn koelbloedigheid.

Hij vroeg het zich wel eens af waarom hij eruit moest, want zijn 'expected assists' lagen heel hoog. De spitsen moesten ze wel binnentrappen. Kompany haalde toen aan dat de spelers die belangrijk waren op dat moment niet noodzakelijk de spelers zouden zijn die belangrijk zouden zijn op het einde van het seizoen. Amuzu verzoende er zich mee. Ook omdat Kompany het voorbeeld van Dries Mertens aanhaalde, die in het begin van zijn carrière eveneens overal supersub was.

Floribert Ngalula, assistent van Kompany, ging zich specifiek met hem bezighouden. Uren hebben ze intussen samen fases bekeken en geanalyseerd. Wat er beter moet, hoe hij zijn snelheid optimaal kan gebruiken, waar hij een bal moet leggen als hij de achterlijn haalt... Het was dan ook geen toeval dat hij na elk van zijn goals naar 'Flo' spurtte om hem in de armen te springen.

Binnen Anderlecht klinkt het dat hij een superprof is. Toen Luc Nilis een paar weken stage draaide op Anderlecht stapte Amuzu op hem af om te vragen waar hij beter kon doen. In de vakantie staat hij na een paar dagen rust al op een trainingsveld. Als hij het eens moeilijk heeft, stapt hij uit zichzelf naar de mental coach.

Met zijn snelheid zou Amuzu elke verdediging pijn kunnen en moeten doen. Hij moet enkel de klik in zijn hoofd maken en zijn zenuwachtigheid afwerpen. 'Ciske' is één van de meest introverte en verlegen spelers in de kleedkamer. Het deed de technische staf dan ook deugd dat hij eens uitbundig vierde.

De kwaliteiten zijn er

Amuzu is één van die spelers die vertrouwen nodig heeft. Zijn prestatie van zondag garandeert hem nog een paar matchen in de basis en als hij daarin nog eens beslissend kan zijn... is de trein misschien wel vertrokken.

Want de kwaliteiten zijn er. Zijn eerste goal tegen Antwerp ramde hij geplaatst binnen tegen 112 km/u. "112? Nee?", zei Amuzu toen we het hem vertelden. Om er met een bedeesde stem aan toe te voegen: "Amai, ik schoot nochtans met de binnenkant."

Of hoe boezemvriend Jérémy Doku het ooit in S/V Magazine verwoordde: "Op training scoorde hij nochtans wel aan de lopende band, veel makkelijker dan ik. Hij was dan altijd erg rustig. Maar tijdens de wedstrijd was hij veel onrustiger, net zoals ik. Ik denk dat het vooral een gebrek aan vertrouwen is. De kwaliteiten zijn er, dat zie je meteen."