🎥 OFFICIEEL: Anderlecht gaat nog meerdere jaren door met jeugdproduct Zeno Debast

Anderlecht heeft één van zijn jeugdproducten langer aan zich gebonden. Zeno Debast blijft ook de volgende jaren voor paars-wit voetballen.

Zeno 2025: met deze aankondiging bevestigt Anderlecht dat de centrale verdediger zijn contract heeft verlengd. Dat gaat ook gepaard met een filmpje op sociale media. "Het is een immens goed gevoel om hier elke dag binnen te komen en te zeggen dat je speler bent van RSC Anderlecht", zegt Debast.

Voor de 18-jarige jongeman is zijn droom eigenlijk reeds uitgekomen. "Mijn grootste droom was om ooit in deze kleedkamer te geraken. Omdat Anderlecht de club van mijn hart was en nog altijd is. Ik denk dat het belangrijkste in mijn traject het harde werk was. Geduldig blijven. Weten dat uw kans gaat komen en klaar zijn wanneer uw kans komt. Elke training en elke match goed voorbereiden."

Debast beseft hoe noodzakelijk dat is om aan de top te geraken. "In één vingerknip kan het aan u zijn en dan dan moet je er staan." En ook de volgende jaren wil hij er dus staan in de defensie van RSCA.