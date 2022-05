Nainggolan begon ermee en nu doen ook Verschaeren en Amuzu het: "Geen medische verklaring voor"

We zagen het al bij Radja Nainggolan, maar de Antwerp-speler heeft navolging gekregen. Twee weken geleden merkten we dat ook Yari Verschaeren gaten in zijn kousen ter hoogte van de kuiten had geknipt. En ook Francis Amuzu doet het nu.

Nainggolan knipt er gaten in omdat zijn kuiten te groot zijn en de druk van de kousen voor te veel ongemak zorgt. Maar Verschaeren en Amuzu hebben niet de kuitomtrek van Radja. “Een medische verklaring valt er niet voor te geven”, zegt sportdokter Chris Goossens in Het Nieuwsblad. “Het enige wat ik me kan voorstellen is dat Nainggolan uitzonderlijk stevige kuiten heeft." "Bij Beerschot had Justice Sandjon ooit een kuitomtrek van 44 centimeter, terwijl dat bij voetballers gemiddeld 38 à 40 centimeter is. Sandjon kreeg zijn sok daar gewoon niet over. Bij Radja wil ik dat ook nog aannemen, maar Amuzu en Verschaeren hebben geen uitzonderlijke kuitomtrek, hè. Zelfs niet als ze die kleine scheenlappen dragen. Zij volgen gewoon de trend.”





