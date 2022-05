Anderlecht zit rond tafel met Arnstad en die gesprekken gaan goeie kant op

De kansen zijn er op het juiste moment gekomen... Kristian Arnstad en Anderlecht zitten momenteel rond de tafel om zijn volgend seizoen aflopend contract te verlengen. En die onderhandelingen gaan de goeie kant op.

Er is van beide kanten de wens om langer met elkaar door te gaan. Het Noorse toptalent werd nog naar Brussel gehaald door Frank Arnesen, toen die technisch directeur was. De voorbije jaren kreeg hij alle tijd om zich fysiek en mentaal klaar te maken voor eersteklassevoetbal en dat hij er klaar voor is, heeft hij intussen al bewezen.

De middenvelder viel dit seizoen meestal af als 19de of 20ste man, maar kreeg door de blessure van Yari Verschaeren tegen Club Brugge ineens zijn kans in de basis. Hij maakte indruk en deed dat ook tegen Antwerp. Volgend seizoen moet zijn seizoen worden. Het is ook niet de bedoeling om hem in 1B te gaan stallen. Dat is één van de garanties die zijn entourage gevraagd heeft. Als alle komma's juist staan, zal het waarschijnlijk niet lang meer duren vooraleer hij officieel bijtekent.