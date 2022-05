Francky Dury over titelstrijd: "Net als wij in 2013 is Union de beste ploeg van de competitie"

De titelstrijd tussen Union en Club Brugge doet wat denken aan 2013, waarin Anderlecht in een stevige strijd verwikkeld geraakte met 'het kleine' Zulte Waregem. In La Dernière Heure buigt Francky Dury zich over de clash tussen Club Brugge en Union.

"Ik zie gelijkenissen met 2013. Net als wij toen is Union nu de beste ploeg van de competitie. Daarnaast is er een eindsprint waarin je je geen fouten kan veroorloven. Mazzu moet woensdag niets aan zijn plan veranderen, zoals Schreuder dat trouwens wél heeft gedaan zondag. Dat Club Brugge schrik had van Union en haar opstelling aanpaste, is het mooiste compliment", aldus Dury. Dat ook een tweede plaats een geweldig succes zou zijn voor Union, staat buiten kijf. Toch beseft Dury dat het hoe dan ook een wrange nasmaak met zich meebrengt. "Zo dicht bij het einde de titel verspelen, kan geen goede herinnering zijn. Op die manier op de tweede plaats eindigen met Zulte Waregem was hard, al ben je natuurlijk wel fier op het parcours dat we hebben afgelegd." "Voor het seizoen zou iedereen bij Union tevreden zijn met een plekje in de top vier, maar als je eenmaal op kop van het klassement staat, is er maar een ding dat telt: de titel binnenhalen", besluit Dury.