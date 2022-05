Zet Club Brugge reuzenstap richting titel? Of veert Union recht op Jan Breydel?

Vanavond is het deel 2 van het razend spannende tweeluik tussen Club en Union. Zet Club Brugge een reuzenstap richting haar 18de landstitel? Of veert Union recht op Jan Breydel?

Op Union speelde Club zeker niet haar beste voetbal, en bij uitbreiding al heel de play-offs niet, maar dankzij een alweer sterke Mignolet, Vanaken en Olsen stoot het Union voor het eerst in 7 maanden van de leidersplaats. Daarbij is het wel het vermelden waard dat sinds de inbreng van die laatste in minuut 70 Club pas écht goed begon te voetballen. De jonge Deen, die een gesel was voor de Union-defensie, dikte met 2 assists zondag zijn totaal dit seizoen aan tot 8 stuks. Hij is intussen niet meer weg te denken uit het elftal van Alfred Schreuder, en het zou ons ook verbazen mocht hij woensdag opnieuw op de bank beginnen. Olsen zou wel eens een van de sleutelfiguren kunnen worden deze play-offs.

De grote vraag wordt echter of Schreuder er opnieuw voor kiest om De Ketelaere op de linkerflank uit te spelen, om zo het snelle middenveld van Union (met onder andere Nielssen) proberen onschadelijk te maken, of dat hij weer vertrouwt in het spitsenduo 'CDK'-Lang, dat in de competitie en Europa al vaak brokken wist te maken. Lang werkte op Union bijzonder hard, en groeit stilaan weer toe naar zijn beste vorm, maar met een balvaste spits als De Ketelaere naast hem krijgt hij meer ademruimte om aanvallend zijn ding te doen. Het wordt dus uitkijken naar de aanpak van Club morgen: aanvallers opofferen om Union te neutraliseren, of zelf het spel proberen maken en zoals vanouds de bal opeisen.

Accident de parcours of titelstress?

Union daarentegen wist deze play-offs haar geliefkoosde spel wel meermaals naar voren te brengen, maar kon daarmee de laatste twee wedstrijden geen enkel doelpunt scoren. Nochtans kreeg het spitsenduo Vanzeir-Undav voldoende kansen, zowel tegen Antwerp als tegen Club. Undav liet op Antwerp twee reuzenkansen liggen om de keeper te lobben, normaal gezien een koud kunstje voor de koelbloedige Duitser, Vanzeir miste tegen Club een dubieuze strafschop, die Union misschien wel eens de titel zou kunnen kosten. Accident de parcours? Of hebben de Brusselaars last van titelstress?

© photonews

Hoe dan ook kunnen de Unionisten met volle moed richting Brugge afzakken, wetende dat het uit haar snelle omschakelingsvoetbal nog altijd veel kansen weet te puren. Het kwam deze eindronde al een totaal van 40 schoten, 15 meer dan Club. Daarnaast stond het middenveld Lazare-Nielsen-Teuma meer dan haar mannetje tegen Odoi-Balanta-Vanaken. Union heeft ten slotte het geluk dat het Mitoma, die in de laatste minuut driest inging op Olsen en rood kunnen krijgen, niet hoeft te missen op Jan Breydel. De Japanner is een van de sleutelfiguren in het succes van de Brusselaars en speelde op Anderlecht nog een ijzersterke partij.

Krijgt Union haar spitsenduo terug op scherp en kan het haar verbluffende uitreputatie alle eer aan doen? Of zet Club vanavond een grote stap richting haar 18de landstitel? We weten het rond 22u30.