Verrassende toeschouwer gisteren in het AFAS stadion

Jonas De Roeck woonde gisteren, in het bijzijn van zijn makelaar, de wedstrijd tussen Mechelen en Gent bij. Opmerkelijk want zijn naam werd meermaals binnen de club genoemd als mogelijke vervanger voor de vertrekkende Wouter Vrancken.

Jonas De Roeck werd gisteren tijdens de wedstrijd tussen Mechelen en Gent (1-2) gespot in het stadion.

Volgens Het Nieuwsblad maken ze zich bij Westerlo weinig zorgen om hun succescoach. Eerder deze week werd Jonas De Roeck nog uitgenodigd in Turkije voor een gesprek met voorzitter Oktay Ercan. Er zou een mondeling akkoord zijn om het contract bij Westerlo te verlengen. Slechts enkele details ontbreken nog.

In Mechelen zouden er na overleg nog vier mogelijke kandidaten overblijven om de taak van Wouter Vrancken volgend seizoen over te nemen. Onder hen één Belg (niet De Roeck) en één Duitser. Assistent-coach Fred Vanderbiest blijft wel zo goed als zeker in Mechelen. De club is tevreden over zijn geleverde werk en is van plan om zijn contract op te waarderen.