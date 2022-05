Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 4 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Simon Mignolet. De keeper van Club Brugge hield zijn team opnieuwe meermaals recht en dat was van belang in een uiteindelijk heel belangrijke driepunter voor blauw-zwart.

Verdediging

Achterin viel de scorende Ngadeu op voor AA Gent, terwijl Mata heel erg sterk acteerde bij Club Brugge achterin en Peyre eens standhield bij Malinwa.

Middenveld

Op het middenveld konden we ook deze week niet naast een sterk spelende Nielsen, al werd zijn doelpunt afgekeurd. Kana en Arnstad waren de helden van Anderlecht, Bezus maakte indruk als invallende spelmaker.

Aanval

In de aanval was Ito heel sterk voor Genk, viel De Ketelaere op nu hij opnieuw in de spits stond bij Club Brugge en was Tissoudali opnieuw van waarde met een doelpunt voor de Buffalo's.

Dat levert dan onderstaand elftal op: