Walter Damen ziet stevige uitdagingen voor Belgisch voetbal: "Weg verdiende kampioen"

Het Belgische voetbal staat voor enkele serieuze uitdagingen. De zekerheden die er zijn moeten voor Walter Damen ook met een korrel zout genomen worden.

Het Belgische voetbal krijgt met enkele stevige dossiers af te rekenen en sinds deze week is daar ook de sponsoring door gokbedrijven bij gekomen.

De Pro League staat dan ook voor uitdagende tijden. “Geen duidelijkheid over extra fiscale heffingen, idem voor de competitieformule, sponsormogelijkheden, de vorming van 1B, enzovoort”, zegt Walter Damen in Gazet van Antwerpen.

Ook het WK in Qatar van eind dit jaar brengt het nodige voer voor discussies. “Neem daar nog een WK bij dat een gedeelte van de competitie zal stilleggen in een ongebruikelijke periode en je komt tot de vaststelling dat ook de ganse voetbalwereld meer en meer in drijfzand van financieel opportunisme en ethische spreidstanden verzinkt.”

Damen besluit alvast met een fikse dosis sarcasme. “Gelukkig is onze competitie nog eerlijk. Halveer gewoon even de punten en weg de verdiende kampioen”, klinkt het nog.