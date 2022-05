Genkie op weg naar bekerwinst in Zwitserland: "Maar ik wil nog steeds slagen bij Genk, er is geen rancune"

In januari liet KRC Genk een middenvelder terug zijn land vertrekken, daar kan hij nu de beker winnen. Maar hij droomt nog van een doorbraak bij Genk.

KRC Genk liet middenvelder Bastien Toma het seizoen afmaken in Zwitserland, bij Sankt Gallen. De Zwitser kwam bij Genk nog amper aan de bak.

De voorbije maanden heeft hij daar heel wat mooie dingen laten zien en in totaal vijftien wedstrijden gespeeld in de competitie.

Slagen

Dit weekend is er de bekerfinale tegen Lugano, daarna kan hij met een prijs terugkeren naar Genk - waar hij nog tot 2024 onder contract ligt.

"Ik wil nog steeds slagen bij Genk", klinkt het in Het Belang van Limburg. "Er is geen enkele rancune. Onder welke coach dan ook: ik wil spelen in Genk."