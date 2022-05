Miyoshi kan nog lachen met afgekeurde goal: "Dan scoor ik eens met het hoofd..."

Royal Antwerp FC verloor met 2-1 van Anderlecht, maar zag een doelpunt van Koji Miyoshi afgekeurd worden.

De Japanner liet zich duidelijk gelden. In de slotfase probeerde hij The Great Old nog aan een gelijkspel in het Lotto Park te helpen. “We hebben onze mentaliteit getoond in de tweede helft”, zegt Moyoshi aan Gazet van Antwerpen. “In de twee wedstrijden die er ons nog resten in deze Champions' play-offs moeten we iets terugdoen voor de fans.”

Zijn 2-1 werd afgekeurd, maar even later gaf hij wel de assist voor de aansluitingstreffer. “Ik anticipeerde op een tweede bal en stond op de goede plek om binnen te werken. Dan scoor ik eens met het hoofd, de eerste in mijn carrière, en dan wordt ie afgekeurd.”

Miyoshi is vastberaden voor komende zondag tegen Club Brugge. “We moeten de kopjes bij elkaar steken, want zondag moeten we er opnieuw vol voor gaan. We kunnen niet accepteren dat zij de beker in ons stadion omhoog steken.”