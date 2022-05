Club Brugge is al heel de Play-Offs dodelijk efficiënt: tegen Antwerp aan 100% afgewerkt

Club Brugge werd gisteren voor de 18de keer landskampioen. Een gevolg van de efficiëntie voorin. Blauw en Zwart werkt in vergelijking met de concurrenten in Play-Off 1 zijn kansen zo goed als altijd af.

Club Brugge won gisteren voor de vierde keer in de Play-Offs. Dankzij de 1-3 overwinning op het veld van Antwerp werd het voor de derde keer op rij kampioen van België. Al had de wedstrijd gerust anders kunnen verlopen als de thuisploeg zijn kansen had afgemaakt.

De landskampioen is al heel de Play-Offs dodelijk efficiënt voorin en kan achterin rekenen op een sterke Simon Mignolet. Uit de cijfers is het duidelijk dat Vanaken en co maar weinig kansen nodig hebben om af te werken.

Op speeldag 1 van de Champions Play-Off won Club Brugge verdiend van Antwerp (1-0). In deze wedstrijd was Blauw en Zwart de gevaarlijkste ploeg met slechts vier schoten op doel. Toen belandde een afgeweken schot van Buchanan in het doel van Butez.

De volgende speeldag op Anderlecht (0-0) kon de landskampioen maar één keer op doel besluiten. De Brusselaars deden het beter met vier schoten binnen kader, maar de efficiëntie ontbrak bij de recordkampioen.

Op bezoek bij Union SG had Club Brugge slechts vier schoten binnen het kader van Anthony Moris nodig om twee keer af te werken via Vanaken en Nusa (0-2). De thuisploeg kon vijfmaal op het doel van Mignolet besluiten, maar scoren deed het niet.

Sterke Mignolet

Thuis tegen Union SG was Club Brugge ook de mindere. Blauw en Zwart kon slechts drie keer richting het doel van Moris besluiten, voldoende om één keer de netten te doen trillen dankzij een eigen doelpunt van de Luxemburgse doelman. De bezoekers hadden net als in de vorige wedstrijd vijf schoten op doel, maar afwerken deed het niet dankzij een ijzersterke Mignolet.

In de kampioenenwedstrijd schoot Club Brugge over heel de wedstrijd driemaal binnen het kader van Antwerp en drie keer werd Jean Butez geklopt. De thuisploeg schoot daarentegen vier keer op het doel van Mignolet, maar enkel Michael Frey kon in minuut 20 de Rode Duivel kloppen. Een groot verschil in efficiëntie.

Het is duidelijk dat de Brugse voorhoede weinig kansen nodig heeft om te scoren. De tegenstanders van Blauw en Zwart hebben meer moeite met afwerken. Simon Mignolet speelt hierbij een grote rol in de Play-Offs.