Debat van de week: wie is uw speler van het seizoen? (uw mening over het competitieformat is zéér duidelijk)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het competitieformat en hoe dat volgens u zou moeten zijn. Met 16 of 18 ploegen? Met of zonder play-offs? Met of zonder halvering van de punten? Uw mening is zéér duidelijk: terug naar het oude systeem, met 18 ploegen en zonder play-offs. Deze week gaan we - nu het titeldebat beslist is - met u op zoek naar wat volgens u dé speler van het seizoen was.​ Gaat u voor een kampioenenmaker van Club Brugge, voor de klasse van enkele spelers bij Union of toch nog voor iemand anders? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie is voor u de speler van het seizoen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... De Ketelaere (Club Brugge) 4% Lang (Club Brugge) 0% Mignolet (Club Brugge) 7% Vanaken (Club Brugge) 0% Nielsen (Union) 21% Undav (Union) 46% Vanzeir (Union) 0% Gomez (Anderlecht) 7% Frey (Antwerp) 4% Tissoudali (Gent) 11% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 20/05/2022 16:00.