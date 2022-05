📷 In Ibiza is 't ook plezant: Club Brugge-spelers genieten met volle teugen van de landstitel

Zoals bekend is het grootste deel van de spelersgroep van Club Brugge naar Ibiza om de landstitel te vieren. De eerste beelden van op het eiland bereiken de buitenwereld.

Zo was een foto van de spelers aan de eettafel te zien op de social media van aanvoerder Ruud Vormer. Ook via de officiële Instagrampagina van Club Brugge is een foto de wereld ingestuurd. Van op een boot groeten de spelers het thuisfront.

"Groeten uit Ibiza", staat erbij. De spelers vertoeven duidelijk in opperbeste stemming. Hoe kan het ook anders, als je net kampioen geworden bent en er nu nog even tussenuit kan naar Ibiza, in afwachting van de laatste wedstrijd van het seizoen.

Zoals bekend zijn er ook in Brugge nog enkele feestelijkheden gekend. Genieten, maar met mate, is dus de boodschap in Ibiza.