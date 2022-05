Murillo 4 speeldagen geschorst na natrappen in Brusselse derby

Amir Murillo mist de topper tegen Club en het begin van volgend seizoen na zijn rode kaart tegen Union. De Panamees wordt in totaal voor 4 speeldagen geschorst.

In de Brusselse derby tegen Union ging in de 87ste minuut het licht even uit voor rechtsback Murillo. Hij trapte na op Mitoma en werd onmiddelijk uitgesloten. Het Disciplinair Comité besliste om de verdediger voor 3 speeldagen te schorsen, plus 1 met uitstel. Hij had echter nog een voorwaardelijke schorsingsdag openstaan, na zijn rode kaart tegen OHL in november 2021. Daardoor zal hij dus in totaal 4 speeldagen aan de kant staan, en moet hij tot slot van rekening een boete betalen van 3500 euro.

Murillo excuseerde zich op de zitting voor zijn charge. "Ik had zeker nooit de bedoeling om de tegenstander te blesseren." Anderlecht gaat alvast niet in beroep tegen het vonnis.