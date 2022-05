🎥 Clinton Mata komt met de schrik vrij na vreselijk (domme) val van boot in Ibiza

De selectie van Club Brugge is deze week op vakantie in Ibiza. De titel is al binnen, de match tegen Anderlecht zondag niet meer dan een formaliteit. Maar het blijft toch opletten.

Zo wordt er momenteel in Ibiza volop gefeest, ook op boten, door de selectie van Club Brugge. Beroepsernst alles daar gelaten blijft het toch opletten. 🛥 Clinton #Mata wint vandaag het internet vanuit Ibiza. #ClubBrugge pic.twitter.com/MwIFniIc2u — Jarno Bertho (@JarnoBertho) May 18, 2022 Clinton Mata viel namelijk bij een sprong helemaal verkeerd van de boot en kwam ei zo na in aanraking met de reling. Een absoluut drama werd maar nipt vermeden, de rechtsachter van Club Brugge kwam in het water terecht en hield geen enkele blessure over aan de domme actie.