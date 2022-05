Breaking: Van Bommel tekent voor twee seizoenen bij Antwerp

Mark Van Bommel is de nieuwe T1 van Antwerp. De Nederlander vervangt Brian Priske en tekent voor twee seizoenen op de Bosuil.

Het was lang wachten op een bevestiging, maar Mark Van Bommel is officieel de nieuwe coach van Antwerp. De Nederlander ondertekende een contract van twee seizoenen op de Bosuil.

Van Bommel neemt ook Andries Ulderink (52) en John Stegeman (45) mee naar Antwerp. Beide coaches zullen de rol van assistent op zich nemen.

De komende weken wordt de tijd genomen om de sportieve staf verder in te vullen en uit te bouwen. Mark van Bommel en zijn staf worden aan de pers voorgesteld ter gelegenheid van de eerste training voor het nieuwe seizoen, op maandag 20 juni.

Voor de Nederlander is het een derde ervaring als coach nadat hij zijn eerste stappen bij PSV had gezet. Daar stond Van Bommel 75 wedstrijden aan het roer. Na mindere resultaten werd de samenwerking stopgezet. In de zomer van 2021 trok hij naar Wolfsburg waar hij uitstekend aan het seizoen begon, maar ook daar ging het mis. Na 13 wedstrijden mocht de Nederlander beschikken. Bij Antwerp moet hij de club weer naar de top van België brengen.