Talentvolle speler verlaat Club Brugge voor Franse Ligue 2

Amadou Sagna mag na drie seizoenen alweer vertrekken bij Club Brugge. De Senegalees trekt naar Chamois Niortais in Frankrijk.

Amadou Sagna (22) werd in de zomer van 2019 als groot talent naar België gehaald, maar drie jaar later mag de Senegalees beschikken. De aanvaller die voor 100 duizend euro werd gekocht van Cayor Foot in zijn geboorteland trekt definitief naar Chamois Niortais in Frankrijk.

Het afgelopen seizoen werd Sagna verhuurd aan Stade Briochin in de Franse derde klasse. Daar was hij goed voor drie doelpunten en vijf assits. De Senegalees kwam nooit in actie in de eerste ploeg van Blauw en Zwart. Bij Club NXT speelde Sagna 17 wedstrijden.