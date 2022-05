Voor wie er nog aan twijfelde: Kompany al te zien in podcast van Burnley

Alles is al in kannen en kruiken. Bij Burnley wachten ze gewoon op het juiste moment - waarschijnlijk vandaag of morgen - om Vincent Kompany officieel aan te kondigen als nieuwe trainer. Intussen poseerde hij al in een shirt met 'TurfCast', de fan-podcast van The Clarets.

Kompany wordt volgend seizoen zeker de nieuwe coach van Burnley. Op Turf Moor moet hij een nieuwe speelstijl introduceren en ook de club opnieuw naar de Premier League leiden. Dat hij in de podcast zal zitten, laat er weinig twijfel over bestaan dat hij heel snel zal aangekondigd worden. 🚨 LATEST: Vincent Kompany spotted in the Aspinall Arms in Clitheroe. #twitterclarets #UTC pic.twitter.com/cd0mt1kej3 — TurfCast (@TurfCastPodcast) May 28, 2022