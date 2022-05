De overstap was héél goed voorbereid: 'Anderlecht en Mazzu zaten al rond de tafel voor het einde van de play-offs'

Felice Mazzu is de nieuwe coach van RSC Anderlecht. Dat is geen verrassing meer, maar wat wel opvallend is: de eerste contacteren dateren van voor het einde van de play-offs.

Eerst even dit: voor Wouter Vandenhaute was het na de 0-2-nederlaag van RSC Anderlecht tegen Union - en verlies nummer vier tegen de stadsgenoten - duidelijk dat Vincent Kompany volgend seizoen niet langer aan het roer zou zitten in het Lotto Park. Dat weet Het Laatste Nieuws. Het is echter opvallend dat Vandenhaute met Felice Mazzu meteen een vervanger op tafel kon gooien. De eerste contacten tussen paars-wit en Mazzu dateren namelijk van de dagen na die nederlaag van paars-wit tegen les Unionistes. Meer zelfs: nog voor de laatste competitiewedstrijd zaten alle partijen al een eerste keer rond de tafel.