KV Mechelen heeft het niet voor een competitie met 14: "In een ideaal scenario gaan we naar een eerste klasse met 20 ploegen"

KV Mechelen is net als vele andere clubs geen voorstander van een competitie met 14 ploegen in 1A. Maar toch wordt het morgen tijdens een vergadering tussen alle professionele clubs besproken.

Het voorstel om vanaf het seizoen 2025 met 14 clubs in 1A aan te treden zou voor de "kleinere" ploegen, waaronder KV Mechelen, de doodsteek kunnen betekenen.

KV Mechelen wil graag terug naar een normale competitie zonder Play-Offs. "De meeste voetballers willen terug naar een normaal competitieformat, zoals dat in andere landen het geval is. Maar ook onze supporters zijn tegen Play-Offs, zo bleek de voorbije weken uit herhaaldelijke protestacties in de Europe Play-Offs", vertelt algemeen directeur Frank Lagast in een interview met Het Gazet van Antwerpen.

Liefst wil KV Mechelen naar een competitie met zes extra clubs. "In een ideaal scenario gaan we naar een eerste klasse met 20 ploegen. Dat zou de profclubs wat extra zuurstof geven om, mits een goed businessmodel, in 1A mee te draaien. Iedereen weet maar al te goed hoe moeilijk het is om in 1B te overleven", besluit de algemeen directeur van KV Mechelen.