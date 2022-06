Mbaye Leye voorgesteld door Zulte Waregem: "Groep moet snel voltallig zijn"

Na zijn ontslag eind vorig jaar bij Standard gaat Mbaye Leye aan de slag bij Zulte Waregem.

Het ontslag bij Standard is verwerkt, zo liet Mbaye op een persconferentie van Zulte Waregem weten. “Ik ben naar Senegal geweest, heb veel tijd met de familie doorgebracht en heb alles op een rijtje gezet wat ik in dat jaar bij Standard heb bijgeleerd. Coach zijn is helemaal anders dan speler zijn of assistent, en ik ben blij dat ik die ervaring op Sclessin heb kunnen opdoen”, klonk het.

De doelstellingen zijn eenvoudig, voor Essevee was het niet gemakkelijk de geknipte figuur daarvoor te vinden. “Mijn uitgangspunt is dat ik met Zulte Waregem een rustig seizoen hoop te kunnen realiseren, en dus zal het heel belangrijk zijn om een goede start te nemen. Daarom is het inderdaad nodig dat de groep snel voltallig zal zijn, maar je kan er niet omheen dat dat in het huidige voetbalbestel niet meer zo makkelijk is als in mijn eerste spelersjaren.”

Nieuwe spelers zijn er echter nog niet. “We hebben de voorbije periode niet stilgezeten”, vult CEO Eddy Cordier aan. “Wanneer je een nieuwe trainer aanstelt, lijkt het me echter normaal dat je die bij de uitbouw van de kern betrekt. Wij kijken daarbij vooral uit naar profielen die honger hebben en die betaalbaar zijn. Dat is in de gesprekken met Mbaye ook altijd duidelijk vooropgezet.”