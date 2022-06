'Beerschot gaat voor spraakmakende transfer met speler van The Great Old'

Beerschot zit in de hoek waar de klappen vallen. Door de degradatie kiezen veel spelers om te vertrekken.

Beerschot moet voor de competitie in 1B dan ook op zoek naar heel wat vers bloed. Volgens Het Laatste Nieuws gaat Beerschot voor een spraakmakende transfer.

Beerschot zou de nodige interesse hebben in Robbe Quirynen, die tot januari eigendom was van Royal Antwerp FC. Na een uitleenbeurt aan Moeskroen in de heenronde verkaste hij in januari definitief naar Deinze.

In januari wilde hij geen contractverlenging tekenen bij Antwerp, waarna hij een overeenkomst sloot voor zes maand bij Deinze. Daar is hij nu transfervrij op te halen en dat wil Beerschot wel doen.