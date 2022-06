Sacha Tavolieri onthult: "Bod op Casper Nielsen kwam uit Jupiler Pro League"

Bij Union SG is een bod binnengelopen op Casper Nielsen, al is niet duidelijk van wie dat komt.

Volgens Sacha Tavolieri is het bod op Casper Nielsen dat bij Union SG binnenliep wel degelijk van een Belgische club afkomstig.

De bieding zou van Club Brugge komen, maar Union SG zou het naast zich neer gelegd hebben. Blauwzwart is evenwel bereid verder te gaan.

Volgens Tavolieri ligt er op Jan Breydel een contract voor drie seizoenen klaar is Brugge bereid tot de vraagprijs te gaan. Hoeveel die is, is momenteel onduidelijk. Enkele weken geleden circuleerden al prijzen die tot 7 miljoen euro zouden gaan.

Ook Anderlecht toonde al de nodige interesse voor Nielsen. Daarnaast zijn enkele Franse en Italiaanse ploegen ook geïnteresseerd in de diensten van de speler van Union.