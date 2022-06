Oud-Heverlee Leuven over de huidige kern: "Tegen volgende week nog versterkingen aankondigen"

Oud-Heverlee Leuven is actief bezig op de transfermarkt. Het zag Xavier Mercier vertrekken, maar haalde zelf drie nieuwe namen in huis. Toch is kern nog niet volledig en zoekt de club naar versterkingen.

Oud-Heverlee Leuven heeft een eerste trainingsweek achter de rug. "We zitten momenteel zonder aanvallers, dus dat moet zo snel mogelijk worden geregeld. Ook naar een doelman en centrale verdediger zijn we op zoek. De ene positie is urgenter dan de andere, maar we hebben voor elke positie al een reeks kandidaten", vertelt Marc Brys aan HLN.

Met de komst van Nordin Jackers, Joren Dom en Raphael Holzhauser heeft Oud-Heverlee Leuven al drie nieuwkomers. Toch is de selectie nog onvolledig na het vertrek van Xavier Mercier. "Ik denk dat we unaniem achter de nieuwe aanwinsten staan. Ik ben er oprecht heel tevreden mee. Het afscheid van Mercier? Hij was inderdaad heel belangrijk voor ons, maar het is net chapeau van OHL dat het zo'n belangrijke speler toestaat nog zo’n stap te maken", zegt Marc Brys.

Daarnaast heeft Leuven van heel wat spelers afscheid genomen, de 20-jarige Mandela Keita zien ze liever niet vertrekken. "Wij zijn niet van plan Mandela te verkopen. In het voetbal mag je nooit nooit zeggen, want als er een waanzinnig bod komt gaan we dat wel bekijken. Mandela past duidelijk in de plannen van volgend seizoen, we zijn zeker geen vragende partij om hem weg te doen", geeft Peter Willems mee (CEO van OHL).