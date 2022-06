OFFICIEEL: Union-doelman verlengt contract met twee seizoenen

Lucas Pirard heeft zijn contract met Union SG verlengd. De Belg blijft tot 2024 bij de vicekampioen.

Het aflopende contract van Lucas Pirard (27) bij Union SG is met twee jaar verlengt. De reservedoelman van de Brusselaars zal ook volgend seizoen de tweede doelman zijn van de vicekampioen. Afgelopen seizoen kwam Pirard drie keer in actie. Een keer in de competitie en tweemaal in de beker van België.

Lucas Pirard kwam in januari 2021 over van Waasland-Beveren en speelde voordien voor Standard, Lommel United en STVV.