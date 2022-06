Hans Cornelis over nieuwe aanwinst Zulte Waregem: "Hij heeft een speciale gave"

Stan Braem tekende een contract bij Zulte Waregem. Ex-trainer Hans Cornelis is ervan overtuigd dat de spits ook op het hoogste niveau zijn gram kan halen.

Afgelopen seizoen was ex-profvoetballer Hans Cornelis coach van Zwevezele en dus ook van Stan Braem. Zijn ex-coach is alvast niet echt verrast over het nieuws dat Braem een profcontract getekend heeft in 1A. "Als je ziet hoeveel goals hij gemaakt heeft in alle provinciale en amateurreeksen waarin hij speelde, wil dat toch zeggen dat hij een speciale gave heeft. Daarnaast is hij nog vrij jong en heeft hij nog heel wat progressiemarge. Stan zette de laatste jaren telkens een stap hogerop en dat doet hij nu opnieuw. Al is dit wel een enorme stap", vertelt Cornelis aan Het Nieuwsblad.

"Het voordeel is dat Zulte Waregem niet van hem verwacht dat hij meteen de aanvalsleider wordt. Hij zal de tijd krijgen om zich aan te passen. Het is dan aan hem om die kans te grijpen, maar dat zie ik wel goedkomen, want Stan heeft een enorme winnaarsmentaliteit. Hoe dan ook zullen ze er een broek niet aan scheuren. Had ik een clubleider geweest, dan had ik ook niet getwijfeld om hem binnen te halen”, gaat z'n ex-trainer verder. Stan Braem bokste zich in enkele jaren op van provinciaal voetbal naar eerste klasse en werd in 2020 zelfs nog verkozen tot beste futsalspeler van België.