Maxime Lestienne vindt voetbalgeluk in Azië: "Je zou denken dat hij Ronaldo is"

Maxime Lestienne heeft al heel wat clubs op zijn conto staan. De winger brak dor bij Moeskroen maar speelde vervolgens ook al Club Brugge, PSV, Russische clubs, Qatarese clubs en een handvol andere Europese clubs. Nu beproeft hij zijn geluk in Azië.

Afgelopen winter trok Lestienne transfervrij van Standard naar de LC Sailors in Singapore. De Lions staan er na 10 speeldagen vlot op kop in de competitie. En dat is voor een groot stuk te danken aan Maxime Lestienne die 3 doelpunten en 7 assists heeft in 8 wedstrijden. Op 2 assists na haalde hij die statistieken zelfs allemaal in de voorbije 4 wedstrijden.

En dus voelt Lestienne zich helemaal in zijn sas in Azië. Dat beaamt ook zijn vrouw Kiara. "Ze zijn hier zot van hem. Als je de presentatoren hoort, zou je denken dat hij Ronaldo is. Je ziet dat hij zich goed voelt en ik denk dat hij hier wel zijn hele leven zou willen blijven", klinkt het in De Krant van West-Vlaanderen.

Lestienne is ondertussen dertig jaar en heeft een contract tot eind 2023 in Singapore. De kans is dus groot dat hij na zijn huidig contract niet meteen zal terugkeren naar Europa. "Maxime had het nodig om weer te voelen dat mensen vertrouwen in hem hebben", besluit Kiara.